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Прокуратура во Франции начала официальное расследование в рамках дела о работе жены политика Франсуа Фийона в качестве его помощника в Национальном собрании (нижней палате парламента). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

Агентство отмечает, что ранее политик пообещал в случае предъявления официальных обвинений выйти из президентской гонки.

Отметим, что скандал вокруг Франсуа Фийона, который является одним из главных кандидатов на выборах французского лидера, разразился после скандальной публикации в газете Le Canard Enchaine. СМИ утверждало, что долгие годы Пенелопа Фийон находилась на посту помощника своего супруга в Национальном собрании, однако при этом "не выполняла никакой конкретной работы". Аналогичные обвинения выдвинули в адрес политика. После публикации этого материала в отношении Фийона 25 января начали предварительное расследование.

Сам политик не раз подтверждал, что Пенелопа действительно работала с ним, признавая это "ошибкой в плане морали", но подчеркивая, что обвинения в создании якобы фиктивной должности не имеют никаких оснований. "С момента моего первого избрания в 1981 году она всегда сопровождала меня в моей общественной жизни, и я даже думаю, что мне не удалось бы пройти весь этот путь без ее поддержки: она правила мои речи, принимала огромное число людей, с которыми я не мог увидеться, представляла меня на мероприятиях, в общественных организациях, готовила мне обзоры прессы, а главное, она доводила до меня чаяния людей", — приводит агентство слова политика.

Президентские выборы во Франции будут проходить в два тура: 23 апреля и 7 мая. Кандидатуры можно выдвинуть до 17 марта.