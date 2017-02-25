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Полицейские Мамонтовского района разыскивают интернет-мошенников, похитивших путем обмана 63 тысячи рублей у местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что 37-летний житель села Мамонтово через один из интернет-сайтов заказал двигатель для иностранного грузовика. Цена на него была намного ниже, чем у иных продавцов, поэтому мужчина решил позвонить по указанному в объявлении номеру и договорился о сделке. Затем он через банкомат перевел 63 тысячи рублей на указанный "продавцом" счет. После перевода денег неизвестный перестал отвечать.

Полицейские выяснили, что расчетный счет, на который житель села Мамонтова перевел средства зарегистрирован в Приморском крае.

Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.