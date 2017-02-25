Фото: vk.com/mass54

29-летняя жительница Новосибирска пострадала, катаясь на тюбинге в Бугринском парке, сообщается в группе "Спасатели МАСС" во "Вконтакте".

Инцидент произошел в пятницу, 24 февраля, когда девушка отдыхала вместе с друзьями. Во время спуска "ватрушку" занесло, в результате девушка врезалась в дерево и получила серьезные травмы.

На место ЧП сразу же выехал экипаж спасателей МАСС. Они уложили девушку на жесткие носилки и доставили ее до кареты скорой помощи.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в НИИТО с подозрением на перелом позвоночника.

Добавим, что процесс оказания помощи жительнице Новосибирска снял на видео один из спасателей.