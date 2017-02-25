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Группа французских активистов собирается добиться выдвижения кандидатуры экс-главы Соединенных Штатов Барака Обамы на пост президента страны, сообщает ТАСС со ссылкой на ABC News.

Сторонники Обамы развесили по Парижу плакаты с надписью "Obama17" и призывом подписать в сети петицию, которая убедила бы бывшего президента США участвовать в выборах. Активисты намерены собрать миллион подписей.

На сайте сказано, что Обама может стать "противоядием" от растущей во Франции популярности правых партий.

Подчеркивается, что есть одно препятствие, мешающее экс-главе США участвовать в президентской гонке: президентом Франции должен быть француз.

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Представитель группы сторонников Обамы рассказал изданию, что идея выступить за выдвижение экс-президента Соедниненных Штатов пришла им в голову за два месяца до окончания его президентского срока. Собеседник отметил, что активисты "мечтали о возможности голосовать за того, кем мы искренне восхищаемся". В итоге они решили попробовать "дать французам надежду". "Возможно это или нет, француз он (Обама — ред.) или нет, мы должны попробовать", — заключил источник.

Напомним, выборы лидера Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. На данный момент лидерами гонки остаются лава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, лидер движения "На марше", бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.