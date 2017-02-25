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В Лондоне сквоттеры (лица, которые самовольно занимают чужую жилплощадь) завладели документами "Горбачев-фонда", которые они нашли в одном из особняков в центре британской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Один из активистов, отмечает издание, заявил, что хочет работать с Михаилом Горбачевым над решением данной проблемы. По словам сквоттеров, бумаги, подписанные лично бывшим президентом СССР, касаются его сотрудничества с ведущими мировыми компаниями, политиками, главами государств и общественными деятелями.

Агентство отмечает, что особняк по адресу Бакингем Гейт, 19 находится в престижном районе Белгрейвия. В Здании, которое использовалось под офисы, размещалась сотрудничающая с "Горбачев-фондом" Международная ассоциация по связям с общественностью. Сквоттеры, которые занимают дома богатых, чтобы в них жили бедные, провозгласили особняк своим штабом. Однако власти уже выдали ордер на выселение их из здания, поскольку оно находится рядом с Букингемским дворцом, Резиденцией Елизаветы II.

РИА Новости добавляет, что представитель "Горбачев-фонда" Владимир Поляков заявил, что фонд никогда не имел офиса в британской столице и не сотрудничал с организацией, в помещениях которой сквоттеры якобы нашли документы. "По крайней мере, мне это неизвестно, хотя я работаю с самого начала в фонде", — сказал Поляков агентству.