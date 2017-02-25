Фото: orensmi.ru
Спасатели сняли со льдины, которая откололась в заливе Мордвинова на юге Сахалина, всех 20 находившихся на ней рыбаков-любителей. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Подчеркивается, что медпомощь никому из спасенных не потребовалась, сейчас спасатели осматривают льдину.
В сообщении сказано, что проводить спасательные работы мешал ветер и снег, поэтому использовать вертолет в данной ситуации было невозможно.
Агентство пишет, что во второй половине дня в субботу, 25 февраля, в МЧС поступили данные о том, что в заливе Мордвинова в районе села Охотское из-за отжимного ветра образовалась трещина. На отколовшейся от припя льдине остались 20 рыбаков-любителей, которые не могли самостоятельно ее преодолеть.
Ведомство напоминает, что рыбакам не раз говорили, что выход на припай опасен и просили их воздержаться от этого. Также рыбаков предупреждали о приближающемся к Сахалину очередном циклоне.
Комментарии
одно и тоже каждый год, и это уже не стабильность, а клиника
Может они не спасателей, а аквалангистов ждут
Надо их за деньги спасать. Скорее всего каждый год рыбаки одни и те же.