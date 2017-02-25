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МИД Египта решило повысить въездные пошлины в Египет с 25 до 60 долларов с 1 марта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Egypt Independent.

Повышение коснется всех, кто прибывает в страну через наземные, морские и воздушные порты. Внешнеполитическое ведомство уже уведомило о данном решении иммиграционные власти, пограничные пункты и туркомпании.

Подчеркивается, что также поднимут сборы, наложенные на нарушителей визового режима.

Издание отмечает, что представители Туристической палаты Египта восприняли данное решение с негативом, назвав его неуместным в условиях снижения туристического потока в страну. Они считают, что повышение стоимости пошлины на въезд помешает притоку туристов.

Агентство напоминает, что на минувшей неделе стало известно, что правительство РФ одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения авиабезопасности.

Его разработка началась после закрытия авиасообщения между странами в ноябре 2015 года, которое инициировала Россия после крушения самолета компании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом. В результате авиакатастрофы погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ позже признала произошедшее терактом.