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Перестрелка и взрыв произошли во дворе жилого дома в Екатеринбурге в пятницу, 24 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, предположительно, сработала ручная противопехотная граната РГД-5, однако точно тип взрывного устройства позже назовут эксперты.

Также уточняется, что несколько выстрелов и взрыв произошли в 14:30 по местному времени вблизи машины Chevrolet Lacetti, которая стояла у дома по улице Стахановской. Взрывная волна посекла кузов машины, пробила колесо и разбила стекло, но водитель не пострадал.

В сообщении пресс-службы отмечается, что огнестрельное ранение из, предположительно, травматического пистолета в щеку получил 35-летний мужчина. Он самостоятельно обратился за медпомощью. Сейчас он не может говорить.

Агентство пишет, что вместе с пострадавшим находилась женщина, которую доставили в полицию.

ТАСС добавляет, что стрелявшим был мужчина крепкого телосложения. От открыл огонь из пистолета по мужчине и женщине, а затем кинул в них похожий на гранату предмет. После инцидента он скрылся в неизвестном направлении.

В пресс-службе отметили, что, по одной из версий, конфликт начался в подъезде дома, после чего переместился во двор, где произошла развязка. "Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят поквартирный обход девятиэтажки с целью установления возможных очевидцев и свидетелей, отрабатывают различные варианты случившегося — от бытового конфликта до криминальной ссоры", — цитирует агентство сообщение.

По факту незаконного оборота оружия и хулиганства с использованием оружия возбуждено уголовное дело.