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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, пишет РИА Новости.

Данные об это содержатся в открытом письме гендиректора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофера де Кеппера, которое опубликовано на официальном сайте организации.

Отмечается, что WADA признала недостаточными доказательства на встрече в Лозанне 21 февраля по поводу того, как интерпретировать информацию из доклада Макларена. "Во многих случаях предоставленных доказательств недостаточно, чтобы применить санкции (в отношении россиян — ред.)", — цитирует агентство обращение.

Также WADA не устроило качество переводов текстов, которые были использованы в докладе Макларена: они были неточными. В итоге агентство запросило более детальные расшифровки.

Напомним, доклад комиссии WADA под руководством Макларена о нарушениях россиянами антидопинговых правил опубликовали в двух частях. По итогам первой публикации летом 2016 года от Олимпийских игры в Рио отстранили российскую сборную по легкой атлетики. Также на Играх не выступали паралимпийцы из РФ. После публикации второй части документа в декабре минувшего года Россия лишилась права проводить ЧМ по бобслею и скелетону.

Позже хакеры из группировки Fancy Bears опубликовали конфиденциальное письмо МОК, в котором представитель комитета выразил недовольство недостаточностью в докладе Макларена конкретных доказательств нарушений со стороны россиян.