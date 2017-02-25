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Туман и плюсовую температуру прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 26 февраля.

Так, по данным регионального гидрометцентра, в течение суток в крае не будет осадков, утром ожидается изморозь местами, туман и гололедица на дорогах. Ночью столбик термометра опустится до -9...-14 градусов, при прояснении до -16...-21, а в южных районах за окном будет от 3 до 8 градусов мороза. Днем же температура будет равна 0...-5 градусам, а по югу — от 1 до 6 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный, 2-7 метров в секунду, с усилением днем до 8-13 метров.

В Барнауле также весь день не будет осадков, утром возможна изморозь, а на дорогах будет гололедица. Температура ночью в краевой столице составит от 9 до 11 градусов мороза, а днем будет около нуля.

Ветер также юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, с усилением до 4-9 метров днем.