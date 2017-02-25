Фото: vk.com/barneos22

В Алтайском крае машина слетела с автодороги, сообщают свидетели в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что авария произошла днем в субботу, 25 февраля, на рубцовской трассе, между селами Поспелиха и Шипуново.

На опубликованных снимках видно, что слетевшая с трассы машина перевернулась вверх дном. Также на опубликованных фото видно, что на место ЧП прибыла машина скорой помощи.

Официальных данных о причинах аварии и пострадавших пока нет.