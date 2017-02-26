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Жителям Алтайского края обещают солнечное и теплое воскресенье

, ИА "Амител"
Синоптики предупреждают жителей региона о гололеде на дорогах

Фото: kloppex.ru

Воскресенье, 26 февраля, в Алтайском крае будет теплым солнечным – местами воздух прогреется до +6 градусов.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, днем по краю без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Температура составит 0…-5 градусов, в южных районах +1…+6 градусов.

Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду с усилением днем до 8-13 метров.

В Барнауле также без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице около 0 градусов, ветер юго-западный до девяти метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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