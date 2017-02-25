Суббота, 25 Февраль, 20:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,48
€ 60,45
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
25см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2017Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Историю о "связях Трампа с Россией" назвали несуществующей в Белом Доме

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь администрации президента США отметил, что Трамп неоднократно рассказывал, сколько раз общался с Путиным

Фото: gmbox.ru

В Белом доме заявили, что глава государства Дональд Трамп не может бесконечно опровергать обвинения в "связях с РФ", поскольку нет никаких доказательств, кроме анонимных заявлений в СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации американского лидера Шон Спайсер, пишет РИА Новости.

На встрече с журналистами он отметил, что "вы не можете опровергнуть то, чего не существует". Спайсер напомнил, что Трамп неоднократно рассказывал, сколько раз общался с российским президентом Владимиром Путиным, и о том, что у него нет интересов в России. "Он не может так часто отрицать то, чего не существует", — цитирует агентство его заявление.

Пресс-секретарь отметил, что есть лишь сообщение The New York Times со ссылкой на анонимный источник. При этом, по словам Сайсера, комитет по разведке признал эти данные "доказуемо ложными".

 

"Разве дело не в том, что никакой истории на самом деле не существует?" — добавил он.

 

Ранее американская газета сообщила, что во время предвыборной гонки члены команды республиканца якобы не раз контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки. Глава Соединенных Штатов назвал утечки в СМИ преступлением и категорически опроверг эти данные.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что информация NYT не основана ни на каких фактах. Он посоветовал "не читать утренних газет" и "не верить газетным сообщениям", так как в данное время очень тяжело отличить настоящее от "уток".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
20:13
Японец ранил себя ножом, чтобы прогулять работу по уважительной причине 0
19:52
Шойгу запретил использовать фразу "показная воинская часть" в армии России 0
19:25
В ДНР сообщили о захвате силовиками Донецкой фильтровальной станции 0
18:52
Московский сноубордист погиб в горах Кабардино-Балкарии 0
18:21
Историю о "связях Трампа с Россией" назвали несуществующей в Белом Доме 0
17:56
Очевидцы сообщили о серьезном ДТП на трассе в Алтайском крае. Фото 1
17:28
Синоптики прогнозируют до 6 градусов тепла 26 февраля в Алтайском крае 0
16:58
WADA признало, что в докладе Макларена нет доказательств вины россиян 3
16:24
Неизвестный в Екатеринбурге устроил перестрелку со взрывом гранаты 0
16:00
Что такое Прощеное воскресенье и у кого надо просить прощение? 7
15:54
Египет собирается в 2,5 раза повысить стоимость въездной визы с 1 марта 1
15:27
Спасатели сняли 20 рыбаков с отколовшейся льдины на Сахалине 4
14:59
Лондонские сквоттеры завладели документами "Горбачев-фонда" - СМИ 1
14:26
Активисты хотят выдвинуть Обаму в президенты Франции - СМИ 1
13:54
Жительница Новосибирска получила серьезные травмы, катаясь на "ватрушке" 5
13:24
Житель алтайского села перевел мошенникам 63 тыс. руб за покупку двигателя 0
12:57
Французская прокуратура начала расследование в отношении Фийона и его жены 0
12:28
ДНР сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ после приезда Савченко 5
11:49
Журналистов ряда ведущих американских СМИ не пустили на брифинг в Белый дом 7
11:16
Мужчина в Алтайском крае украл из дома двух односельчан продукты и сигареты 4
10:53
ОНК проверит колонию в Рубцовске, из которой не освобождают Ильдара Дадина 32
10:24
Россия пообещала наложить вето на санкции против Сирии в СБ ООН 1
09:52
Журнал New Yorker анонсировал русскоязычную обложку с Путиным и Трампом 1
09:23
Ограничения сняли со всех автодорог в Алтайском крае - МЧС 2
08:58
Надежда Савченко прибыла в ДНР для встречи с пленными силовиками 36
08:22
Провокацию с флагами РФ пресекли на конференции с участием Трампа 9
07:46
Какие громкие скандалы окружали "Оскар" за время существования премии? 2
07:28
Два месяца со дня крушения: что известно о катастрофе с ТУ-154? 5
07:03
Особняк с камином и теплыми полами продают в Барнауле за 15 млн руб. Фото 14
06:47
Панкейки и рагмурки: как готовят и называют блины в разных странах мира? 4
06:28
Солнце и плюсовая температура продолжат радовать жителей Алтая 25 февраля 0
06:01
Гараж за 153 млн рублей хотят построить на улице Льва Толстого в Барнауле 24
23:06
Ученые: секс на Земле появился благодаря вирусам 5
22:08
Видео со съемочной площадки мюзикла "Ла-Ла-Ленд" появилось в сети 0
21:03
Зять и дочь Трампа отговорили его выводить США из соглашения по климату 0
20:05
Жители Земли 26 февраля смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение 0
19:34
Крым в прошлом году посетили 5,6 миллионов туристов 1
19:03
Андрей Макаревич признался, что не будет платить деньги за выпускной дочери 4
18:33
Один рыбак погиб, второй пропал после перевертывания лодки в Крыму 0
18:07
Двое мужчин в Москве ворвались в секс-шоп и украли продукцию 2
17:30
Пожар жилого дома у элеватора в Барнауле тушили 24 человека 0
17:03
Температура до -20 градусов понизится на Алтае в ночь на 25 февраля 0
16:33
Неизвестные украли из магазина в алтайском селе приспособления для вейпинга 5
16:02
Почти 100 человек эвакуировали из горящей детской больницы в Твери 0
15:36
Стоимость минимального набора продуктов в России выросла на 1% 8
15:11
Демонстранты в США обвинили Обаму в перевороте на Украине 3
14:35
Двое мужчин отравились угарным газом в "ГАЗели" в Москве 1
14:01
Частный жилой дом горит в районе элеватора в Барнауле - очевидцы 1
13:33
Неизвестный открыл огонь в Вашингтоне и ранил двух полицейских 0
13:04
Бюджет Крыма вырос в два раза по сравнению с украинским периодом 49

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.