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В Белом доме заявили, что глава государства Дональд Трамп не может бесконечно опровергать обвинения в "связях с РФ", поскольку нет никаких доказательств, кроме анонимных заявлений в СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации американского лидера Шон Спайсер, пишет РИА Новости.

На встрече с журналистами он отметил, что "вы не можете опровергнуть то, чего не существует". Спайсер напомнил, что Трамп неоднократно рассказывал, сколько раз общался с российским президентом Владимиром Путиным, и о том, что у него нет интересов в России. "Он не может так часто отрицать то, чего не существует", — цитирует агентство его заявление.

Пресс-секретарь отметил, что есть лишь сообщение The New York Times со ссылкой на анонимный источник. При этом, по словам Сайсера, комитет по разведке признал эти данные "доказуемо ложными".

"Разве дело не в том, что никакой истории на самом деле не существует?" — добавил он.

Ранее американская газета сообщила, что во время предвыборной гонки члены команды республиканца якобы не раз контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки. Глава Соединенных Штатов назвал утечки в СМИ преступлением и категорически опроверг эти данные.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявил, что информация NYT не основана ни на каких фактах. Он посоветовал "не читать утренних газет" и "не верить газетным сообщениям", так как в данное время очень тяжело отличить настоящее от "уток".