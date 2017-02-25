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Спасатели нашли тело московского сноубордиста, который сорвался на горе Чегет (Кабардино-Балкария, Приэльбрусье) вечером в пятницу, 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Руслана Джаппуева.

Life уточняет, что погибшим является 29-летний житель Москвы Александр Мясин. Мужчина увлекался экстремальными видами спорта и активным отдыхом.

В данный момент продолжается операция по транспортировке тела вниз, в которой участвуют 11 спасателей, отмечает издание.

По данным агентства, высокая лавиноопасность мешала сотрудникам МЧС добраться до погибшего.

В ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике добавили, что кататься на склоне, где погиб москвич, запрещено. Его тело доставят в морг Нальчика.