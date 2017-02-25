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В ДНР сообщили о захвате силовиками Донецкой фильтровальной станции

, ИА "Амител"
C захваченной территории украинские военные начали вести провокационный огонь, отметили в Минобороны ДНР

Фото: ukraina.ru

Вооруженные силы Украины захватили Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минобороны ДНР.

По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинская сторона совершила захват в ночь на субботу, 25 февраля, "нарушив договоренности и взятые на себя обязательства". Целью захвата, по его словам, является ведение с территории ДФС провокационного огня. Басурин уточнил, что противник использовал минометы и крупнокалиберные пулеметы, атакуя не только позиции военных республики, но и жилые районы населенных пунктов Ясиноватая и Спартак.

Басурин отметил, что ВСУ знали, что донецкие подразделения придерживаются Минских договоренностей и не открывают огонь по объектам жизнеобеспечения. "Противник чувствовал свою полную безнаказанность", — приводит его слова ТАСС.

Басурин отметил, что ДФС захватили радикалы националистических подразделений Украины. Также он призвал мировых лидеров решительно осудить режим украинского президента Петра Порошенко и заставить его "навести порядок в рядах своей армии: вывести подразделения националистов из зоны так называемой "АТО", выполнив письменные гарантии от 15 марта 2016 года".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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