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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал исключить из армейского лексикона фразу "показная воинская часть". Соответствующее заявление он сделал в субботу, 25 февраля, в интервью каналу "Матч ТВ", пишет "Интерфакс".

"Слово "показной" я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит — "показной полк"? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая "показная воинская часть"?" — поинтересовался Шойгу, спросив, зачем нужны тогда остальные части. Агентство напоминает, что сейчас министр обороны находится в Сочи на III зимних Всемирных военных играх.

Глава глава военного ведомства отметил, что задача по переводу всех российских воинских частей в режим постоянной готовности, которую поставил президент Владимир Путин, успешно выполняется. По его словам, целью данной работы является то, "чтобы как можно быстрее забыли промежуток безвременья, когда было непонятно: где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся".

В заключении, Шойгу отметил, что Россия ежедневно становится сильнее, удобнее "и для жизни, и для того, чтобы с уверенностью можно было сказать: мы не потеряли ни одного поколения".

"Лента.ру" отмечает, что показными полками являются подразделения российских ВС, в задачи которых входит демонстрация возможностей армии. К их числу, в частности, относится 237-й Центр показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба, который дислоцируется на подмосковной авиабазе Кубинка.

Также часто подразделение может быть показным по факту, но не по названию. Военнослужащих таких частей привлекают к демонстрациям, показам и парадам. Часто это сказывается на их боевых возможностях.

Подчеркивается, что на Западе понятия показных частей практически нет. Данные функции исполняют линейные войсковые части.