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Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская заявила, что чиновники на местах в районах Крыма блокируют указы республиканского главы Сергея Аксенова. Об этом она рассказала после приема крымчан, пишет ТАСС.

"Обидно, что на местном уровне идет просто блокирование выполнения указаний Сергея Валерьевича (Аксенова — ред.)", — цитирует агентство ее слова.

"Российская газета" отмечает, что из-за низкого уровня компетентности чиновников затягивается переселение погорельцев в Алуште, а жители Крыма не могут получить доступ к качественным медицинским услугам.

Кроме этого, Поклонская собирается обратиться в прокуратуру и ГСУ СКР по республике с просьбой привлечь чиновников к уголовной ответственности из-за некачественной реконструкции центра Симферополя.

Депутат пообещала рассказать обо всех обращениях жителей республики самому Аксенову. По ее словам, все вопросы от граждан касаются недоработок чиновниками на местном уровне.

"Сколько он (Сергей Аксенов — ред) уволил уже министров здравоохранения, какие это были адекватные и решительные кадровые решения, а все равно блокировка [выполнения поручений главы Крыма] идет на местном уровне", — приводит слова Поклонской "Газета.Ru".

В заключение она посоветовала местным чиновникам брать пример с главы республики, работающего, по ее словам, без выходных.