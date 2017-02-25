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Беспилотный летательный аппарат снял на видео, как большая белая акула едва не атаковала серфера. Инцидент произошел у берегов Австралии, рядом с городом Баллином, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что запись сделал беспилотник правительства штата Южный Уэльс, который отслеживаешь перемещения белых акул.

В ролике видно, как акула, предположительно, преследовала серфингиста на волне и проплыла менее чем в метре от другого серфера, болтавшего ногами в воде. Издание предполагает, что хищница заметила ничего не подозревающего мужчину и поплыла к нему, но в последний момент передумала нападать и сменила направление своего движения.