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Ассоциация НПО крымских татар провела в субботу, 25 февраля, акцию протеста у посольства РФ в турецкой Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Акция была приурочена к третьей годовщине присоединения Крыма к РФ. Агентство отмечает, что ее участники возложили к зданию российской дипмиссии черный венок в знак протеста против политики России.

Уточняется, что в акции участвовали десятки этнических татар, которые живут в разных регионах Турции.

Агентство отмечает, что ранее крымско-татарская общественная организация "Къырым" призвала Генассамблею ООН и европейский парламент признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединение к России.

Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. За присоединение к России выступили 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.