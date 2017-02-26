Фото: sehirler.herseyucretsiz.com
Ассоциация НПО крымских татар провела в субботу, 25 февраля, акцию протеста у посольства РФ в турецкой Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Акция была приурочена к третьей годовщине присоединения Крыма к РФ. Агентство отмечает, что ее участники возложили к зданию российской дипмиссии черный венок в знак протеста против политики России.
Уточняется, что в акции участвовали десятки этнических татар, которые живут в разных регионах Турции.
Агентство отмечает, что ранее крымско-татарская общественная организация "Къырым" призвала Генассамблею ООН и европейский парламент признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединение к России.
Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. За присоединение к России выступили 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Комментарии
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем. --------- Руководство РФ может что угодно заявлять. "Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой заявила, что референдум в Крыму не имеет законной силы и не может служить основанием для какого-либо изменения статуса полуострова".
А чего туркомэны переживают за Крым? Пусть моются, к ним скоро Наташы поедут.
А чего туркомэны переживают за Крым? Пусть моются, к ним скоро Наташы поедут.
Поклонские?
Крым завоеван еще при Екатерине, он всегда был Россией, не нравится жить татарам в Крыму, пусть едут на историческую родину.
Крым завоеван еще при Екатерине, он всегда был Россией
Тебе голову не рвет?
26.02.2017 08:49 - гость -
А чего туркомэны переживают за Крым? Пусть моются, к ним скоро Наташы поедут.
Поклонские?
Твои родственницы.
А чего туркомэны переживают за Крым? Пусть моются, к ним скоро Наташы поедут
Ну пока турки будут окучивать твою бабу, ты с друзьями на теплотрассе боярочки хапнешь. Крым обсудите. И свой ответ Омериге.
08:49, по Вашей логике у нас в крае могут завтра монголы появится. Они заявят что земли Алтайского края всегда принадлежали им (до 1473г) И начнут референдум проводить
у нас в крае могут завтра монголы появится. Они заявят что земли Алтайского края всегда принадлежали им (до 1473г) И начнут референдум проводить
Они уже здесь. Под амвэй маскируются))
Гость 9:09 открой историю и сделаешь чудо открытие о том, что на территории нынешнего Алтайского края нет ни одного исторического памятника подтверждающего , что здесь был Чингизхан и его потомки, которых все называют татаро-монголами. Вето время здесь было жить наверное очень не уютно, поэтому все завоеватели проходили как-то гораздо южнее.
"Ну пока турки будут окучивать твою бабу, ты с друзьями на теплотрассе боярочки хапнешь. Крым обсудите. И свой ответ Омериге."---------------Личный опыт, твою БАБУ уже окучили? Давай дальше лакай боярочку, эка ты ее так ласково называешь, видать с друзьями пристрастился, не нуачо!
09:25, насколько мне известно не только в Алтайском крае, но и по всей России не сохранилось свидетельств о пребывании татаро-монгольского ига. Ну не строили они пирамид А какашки и деревяшки давно пропали Но в Алтайском крае сохранились руины наших оборонительных сооружений 18 века. Отражали они атаки каких-то кочевников с юга. Как Вы их этих кочевников представляете? Алтайцы что-ли?