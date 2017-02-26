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Дональд Трамп отказался от традиционного ужина с журналистами Белого дома

, ИА "Амител"
При этом американский лидер пожелал участникам предстоящего мероприятия хорошего вечера

Фото: polezno.lv

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил не участвовать в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов, которые аккредитованы при Белом доме. Такое заявление республиканец сделал в своем Twitter-аккаунте, пишет ТАСС.

Агентство уточняет, что данный ужин должен состояться 29 апреля.

"Я не стану посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году", — заявил политик, пожелав при этом всем "самого лучшего и хорошего вечера".

ТАСС отмечает, что Ассоциацию журналистов при Белом доме создали в 1914 году. Через шесть лет зародилась традиция проведения ежегодных специальных ужинов, которые представляют собой светские рауты с участием многих знаменитостей.

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Напомним, что в минувшую пятницу вместо регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер пообщался без телекамер лишь с расширенным пулом, члены которого получили специальные приглашения. Ассоциация корреспондентов при Белом доме выразила этому "решительный протест".

Еще ранее глава США раскритиковал ряд ведущих американских СМИ, назвав их "врагами народа" за преподнесение лживой информации.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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26.02.2017 10:08
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