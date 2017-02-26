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Минздрав Малайзии подтвердил версию полиции и врачей о том, что Ким Чен Нам, брат лидера Северной Кореи, скончался от воздействия отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа VX. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press и его источник — главу ведомства Субраманиама Сатхасивама.

По словам министра, "компоненты отравляющего вещества вызвали сильный паралич", из-за чего Ким Чен Нам умер через "очень короткий период времени".

Напомним, 14 февраля полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына, которому стало плохо в аэропорту Куала-Лумпура. Он умер по пути в больницу. По словам стражей правопорядка, Ким Чен Нам пожаловался на сильное головокружение после того, как неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью и скрылся.

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Агентство пишет, что 24 февраля полиция объявила об обнаружении при вскрытии тела Ким Чен Нама компонентов отравляющего вещества типа VX. Оно запрещено Конвенцией ООН о химическом оружии от 1993 года.

По делу о смерти Ким Чен Нама подозревают не менее восьми человек. Уже задержаны четверо, в том числе гражданки Индонезии и Вьетнама, знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также житель КНДР. Еще четверо жителей Северной Кореи уехали из малайзийской столицы в день инцидента и находятся в Пхеньяне.