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Полицейские задержали в Советском районе подозреваемого в попытке кражи имущества из дома, который вызвал правоохранителей самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Талица Советского района. Хозяин частного дома застал у селя в жилище неизвестного молодого человека за попыткой похитить три сотовых телефона, коллекционные монеты, ювелирные украшения и несколько наручных часов.

В пресс-службе уточняют, что вор открыл входную дверь в дом ключом, который был оставлен в условном месте. Молодой человек испугался хозяина жилья, залез на чердак дома и оттуда сам вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался ранее не раз судимый за подобные преступления 27-летний бийчанин.

По факту попытки кражи, которая была совершена с незаконным проникновением в жилище, возбудили уголовное дело.