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Не мене 21 человека получили ранения разной степени тяжести в результате наезда автомобиля на толпу людей в субботу, 25 февраля, вечером на праздничном параде в Новом Орлеане. Об этом сообщает "Иинтерфакс", со ссылкой на CNN.

По данным американского телеканала, серьезные ранения получили пять человек. В то же время РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Амбрию Вашингтон сообщает о 12 пострадавших в критическом состоянии.

По словам главы местного полицейского управления, был задержан водитель пикапа в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Свидетели на месте происшествия также сообщили телеканалу, что автомобилист, вероятно, был пьян, и ничто не указывает на теракт. Агентство отмечает, что машина въехала в праздничный парад Марди Гра (праздник перед католическим Великим постом), а затем врезалась в самосвал на ближайшем перекрестке. По словам очевидцев, водитель пикапа протаранил несколько машин перед тем, как врезался в людей.