Фото: russian-buildings.com
Почти миллион рабочих мест появится в Новой Москве в ближайшие 18 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт столичного мэра Сергея Собянина.
По его словам, рабочие места будут созданы к 2035 в основном за счет строительства технопарков и объектов инфраструктуры.
Агентство напоминает, что ранее глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказывал, что порядка 12% (22,5 тысячи) рабочих мест в Новой Москве приходится на строительную отрасль.
Также он подчеркивал, что на момент присоединения к столице новых территорий там было около 80 тысяч рабочих мест, а в данный момент их количество увеличилось до 183 тысяч. Коэффициент занятости равен 0,52.
Комментарии
один тут уже обещал 25 млн.рабочих мест,да плюс еще один миллион-работы будет море...
Где люди которые к 2000г коммунизм обещали? Да и потом обещаний не меньше было.
А где развитой социализм, которым нам все уши прожужжали в советских школах?
Ходжа Насреддин за хорошую плату взялся за 20 лет обучить грамоте ишака. Эмир грозил отрубить Насреддину голову, если в указанный срок ишак не научится читать. Когда Насреддина спросили, как же он пошел на такой риск, он ответил: – Ничего страшного. За двадцать лет или ишак умрет, или эмир умрет, или я умру! А Собянин за 18 лет создать миллион рабочих мест
а что разве(пусть и на короткий период)не было социализма-когда государство давало жилье,была бесплатная медицина,было бесплатное образование,человек после института был обеспечен работой,было более менее безопасно возвращаться поздно домой...сейчас остается только мечтать хотя бы об одном из перечисленного.
26.02.2017 11:49 - гость - была бесплатная медицина
Ага, например бесплатное лечение зубов без обезболивания или операции под местным наркозом новокаина. Ну ее нафиг такую медицину.
26.02.2017 11:49 - гость -
А счас чо? по дороге домой вечером у вас каждый раз бумажник вытаскивают?
"человек после института был обеспечен работой"
При СССР распределяли в сельскую глушь или на вахты за довольно символические зарплаты.Так там и сегодня вакантных мест полно.
Молодцы. Все о народе заботятся, начиная от дальних границ до ближних-покой наш стерегут, да спокойствие. А что не получилось ничего с обещаного с 2002 года, не беда, главное живы.
в смысле?! Жители алтайского края полностью переселятся в новую Москву к 2035 году))
Тов.Собянин плохо знает матчасть. Технопарк по своему определению предполагает работы с минимальным участием человека и максимумом автоматизации. А рабочие места в инфраструктуре - это миллион дворников и сантехников что ли?
Туда к тому времени миллионов 10 со всего СНГ переедит. И без всяких оленеводов и айфонь устроятся. А их технопарки как были центры по откатам, так ими и останутся.
А вот бабла освоить на "технопарке" можно бесконечно много и на вполне законных основаниях. Ибо данная сфера позволяет выставлять какой угодно ценник на свои программные поделки. Напр, какой-нить быдлокодер может сказать - цена моей программе - стотыщмиллионов и будет прав. И потекут бюджетные денюшки в карманные ИТ-конторки.
Халва, халва, халва. Свежо питание да серется с трудом.
Технопарк - это по сути тот же НИИ, только очень хорошо оснащенный технически. Ближайший к нам сейчас - это технопарк в Академгородке.
26.02.2017 12:07 - гость -
Где сегодня говорите вакантных мест полно? В сельской глуши? Так она перестала существовать - мелкие села давно разъехались. Сейчас очередь сельских райцентров и малых городов. Там сокращают вообще все, что только можно - роддома, школы, больницы, детсады, дорожников, госструктуры и т.д. Пром.предприятия перестали существовать уже давно. Типа "централизация" и "оптимизация". Зарплаты ниже низшего, а коммуналка дороже, чем в Барнауле. Людей вынуждают переезжать в Барнаул или Новосибирск. Но и там особо никто не ждем - вакансии обычно только в торговле
26.02.2017 12:29 - гость -
Миллион рабочих мест в НИИ? И чем они будут заниматься? Кто будет весь этот праздник финансировать?
26.02.2017 12:41 Evgeny
Не неси, балабол. В каком например райцентре нет больниц , школ или детских садов? Заврался погремушка
26.02.2017 13:03 - гость -
Сам балабол. Что - никого не сократили из больниц, школ?
Да и с открытием перинатального центра в Брн в районах оставили мест в роддомах по самому минимуму.
26.02.2017 13:13 Evgeny
Ну и где цифры, факты, подтверждающие твои лживые набросы? Жду
26.02.2017 13:20 - гость -
Ты мне не тычь. Факты вот: Город 45 тыс. населения. Все друг друга знают. Картина такая. Оставили 10 койко-мест в роддоме. (обслуживает город и 4 близлежащих района) Остальные - в Барнаул. В Ростелекоме - сокращен техперсонал до 20 человек из ранее имевшихся 50. В РЖД - каждый год (!!) разнарядка на сокращение 10-15% обслуги. Газовики - центральная контора за 250 км. В городе оставили 10 чел. В школах - каждый год режут надбавки, кружковые часы, сократили психологов, логопедов и др. Теперь взялись за объединение школ. Детсады - тоже самое. Энергетики - та же картина. Оставлено обслуги по самому минимуму. Можно найти рабочие места у частников. Но они платят не более 10 т.р.
Не неси, балабол. В каком например райцентре нет больниц , школ или детских садов?
Толку, что они есть. У нас в Горняке закрывают роддом, целое отдельное здание и переводят рожениц в стационар. Но, скорее всего, главврач через некоторое время в бывшем роддоме откроет что-нибудь платное, там же прекрасное отделение реабилитации, куда фигу дают напрвление получить физиолечение, только дамочки ванны жемчужные принимают, вот Голубева и приберёт это всё к рукам. За каждым снимком в Рубцовск, туда к врачу, он даёт направление на компьютерную томографию, там запишут на снимок через неделю, приезжаешь опять, но снимок выдают только на другой день. Вот и съезди за 80 км три раза ради снимка, некоторые люди просто уже не обращаются к врачам, особенно из деревень. У нас больница просто пустая и никаких очередей.
26.02.2017 13:27 Evgeny
Классные у тебя факты А город какой? американский?
26.02.2017 13:36 - гость -
Город Камень-на-Оби
Классные у тебя факты А город какой? американский?
Может тебя по краю покатать и потыкать твоей прыщавой глупой моськой в факты?
- гость - 26 февраля 2017 г. 13:36 26.02.2017 13:27 Evgeny
Классные у тебя факты А город какой? американский?
Ты, дурачок, из Кремля пишешь?
Ой, простите, ВВП. Ой, оЙ..
Бося, выходи без тебя не посчитать нам рабочие места и другие достижения Солнцеликого!
26.02.2017 13:37 Evgeny
На словах можно много что написать. В каменской ЦРБ есть новый акушерский центр, который открылся не так давно.
26.02.2017 14:04 -гость-
Его Казимир держит в партере и не пускает на форум. Предупреждал же, что ему вредно ходить в Магис.