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Почти миллион рабочих мест появится в Новой Москве в ближайшие 18 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт столичного мэра Сергея Собянина.

По его словам, рабочие места будут созданы к 2035 в основном за счет строительства технопарков и объектов инфраструктуры.

Агентство напоминает, что ранее глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказывал, что порядка 12% (22,5 тысячи) рабочих мест в Новой Москве приходится на строительную отрасль.

Также он подчеркивал, что на момент присоединения к столице новых территорий там было около 80 тысяч рабочих мест, а в данный момент их количество увеличилось до 183 тысяч. Коэффициент занятости равен 0,52.