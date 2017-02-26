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В Барнауле крыша многоквартирного дома обрушилась в результате накопления снежной массы. В результате происшествия жертв нет, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 февраля, по адресу: Телефонная, 30. На крыше надломились стропильные ноги, уточняют в пресс-службе. Других повреждений — системы жизнеобеспечения дома, чердачного покрытия- не зафиксировано.

По словам начальника отдела по реализации жилищных прав граждан комитета ЖКХ администрации Барнаула Сергея Гущина, УК "Изумрудный город" оперативно начнет восстановительные работы. Сейчас идет обсуждение вопроса выделения денег на проведение внепланового капремонта.

Запредседателя комитета ЖКХ администрации Барнаула Денис Ращепкин подчеркивает, что зимой всем управляющим компаниям не раз давались предписания вовремя чистить от снега и наледи кровли, составлялись протоколы об административных правонарушениях за невыполнение соответствующих требований. Все это делалось для обеспечения безопасности жителей домов. Если УК не принимают своевременные меры, их привлекут к административной ответственности.

В пресс-службе города также отметили на карте место ЧП.