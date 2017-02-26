Фото: vesiskitim.ru
В Барнауле крыша многоквартирного дома обрушилась в результате накопления снежной массы. В результате происшествия жертв нет, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 февраля, по адресу: Телефонная, 30. На крыше надломились стропильные ноги, уточняют в пресс-службе. Других повреждений — системы жизнеобеспечения дома, чердачного покрытия- не зафиксировано.
По словам начальника отдела по реализации жилищных прав граждан комитета ЖКХ администрации Барнаула Сергея Гущина, УК "Изумрудный город" оперативно начнет восстановительные работы. Сейчас идет обсуждение вопроса выделения денег на проведение внепланового капремонта.
Запредседателя комитета ЖКХ администрации Барнаула Денис Ращепкин подчеркивает, что зимой всем управляющим компаниям не раз давались предписания вовремя чистить от снега и наледи кровли, составлялись протоколы об административных правонарушениях за невыполнение соответствующих требований. Все это делалось для обеспечения безопасности жителей домов. Если УК не принимают своевременные меры, их привлекут к административной ответственности.
В пресс-службе города также отметили на карте место ЧП.
Комментарии
Двухэтажка вьетнамской постройки. Их даже на Потоке уже почти все посносили.
а в рубцовске , то же самое . по дзержинского . проломил снежок проклятый . пока депутаты по канарам пятки грели .
Двухэтажка вьетнамской постройки. Их даже на Потоке уже почти все посносили.
Ты давно был на потоке-то? Снесли штук 6 0 остальные стоят.
штук 6
никому нет дела до потока, сами живем в таком, снег и лед на крыше, все течет.
26.02.2017 12:26 Пионер
На фото то явно не она, а многоэтажка.
весна однако наступает как обычно неожиданно, скоро еще и поплывем, благодаря не чищенному снегу и отсутствию ливневок
весна однако наступает как обычно неожиданно, скоро еще и поплывем, благодаря не чищенному снегу и отсутствию ливневок
срочно раскупаем надувные лодки!!
яхты надо брать и таксовать потом
26.02.2017 12:54 - гость -
Барнаул, если что, стоит на Оби. Вода стечет туда естественным путем без всяких лодок и ливневок. Лодки понадобятся только дурачкам из интернета.
26.02.2017 13:12 - гость - Лодки понадобятся только дурачкам из интернета.
ну,ну.. так освежи память няша умничка)) http://www.amic.ru/news/324361/
Барнаул, если что, стоит на Оби. Вода стечет туда естественным путем без всяких лодок и ливневок. Лодки понадобятся только дурачкам из интернета.
То-то под мостом Павлик-Малахова, да на Ускова машины тонут..
за то у нас танки и ракеты!!!!!! Самые лучшие!!!!!
И чиновников миллионы.
неужели Трамп, до крыш добрался!? Верните Обаму, он ведь только в подъездах гадил.