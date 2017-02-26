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Крыша дома обрушилась в Барнауле из-за накопившегося снега

, ИА "Амител"
Других повреждений и жертв в результате происшествия нет

 

Фото: vesiskitim.ru

В Барнауле крыша многоквартирного дома обрушилась в результате накопления снежной массы. В результате происшествия жертв нет, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 февраля, по адресу: Телефонная, 30. На крыше надломились стропильные ноги, уточняют в пресс-службе. Других повреждений — системы жизнеобеспечения дома, чердачного покрытия- не зафиксировано.

По словам начальника отдела по реализации жилищных прав граждан комитета ЖКХ администрации Барнаула Сергея Гущина, УК "Изумрудный город" оперативно начнет восстановительные работы. Сейчас идет обсуждение вопроса выделения денег на проведение внепланового капремонта.

Запредседателя комитета ЖКХ администрации Барнаула Денис Ращепкин подчеркивает, что зимой всем управляющим компаниям не раз давались предписания вовремя чистить от снега и наледи кровли, составлялись протоколы об административных правонарушениях за невыполнение соответствующих требований. Все это делалось для обеспечения безопасности жителей домов. Если УК не принимают своевременные меры, их привлекут к административной ответственности.

В пресс-службе города также отметили на карте место ЧП.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.02.2017 11:43
- гость -

Двухэтажка вьетнамской постройки. Их даже на Потоке уже почти все посносили.

0  0
26.02.2017 12:15
гость

а в рубцовске , то же самое . по дзержинского . проломил снежок проклятый . пока депутаты по канарам пятки грели .

0  0
26.02.2017 12:26
Пионер

Двухэтажка вьетнамской постройки. Их даже на Потоке уже почти все посносили.

Ты давно был на потоке-то? Снесли штук 6 0 остальные стоят.

0  0
26.02.2017 12:26
Пионер

штук 6

0  0
26.02.2017 12:28
барнаулец со стажем

никому нет дела до потока, сами живем в таком, снег и лед на крыше, все течет.

0  0
26.02.2017 12:36
- гость -

26.02.2017 12:26 Пионер

На фото то явно не она, а многоэтажка.

0  0
26.02.2017 12:46
- гость -

весна однако наступает как обычно неожиданно, скоро еще и поплывем, благодаря не чищенному снегу и отсутствию ливневок

0  0
26.02.2017 12:54
- гость -

весна однако наступает как обычно неожиданно, скоро еще и поплывем, благодаря не чищенному снегу и отсутствию ливневок

срочно раскупаем надувные лодки!!

0  0
26.02.2017 13:02
- гость -

яхты надо брать и таксовать потом

0  0
26.02.2017 13:12
- гость -

26.02.2017 12:54 - гость -

Барнаул, если что, стоит на Оби. Вода стечет туда естественным путем без всяких лодок и ливневок. Лодки понадобятся только дурачкам из интернета.

0  0
26.02.2017 13:40
- гость -

26.02.2017 13:12 - гость - Лодки понадобятся только дурачкам из интернета.

ну,ну.. так освежи память няша умничка)) http://www.amic.ru/news/324361/

0  0
26.02.2017 13:49
- гость -

Барнаул, если что, стоит на Оби. Вода стечет туда естественным путем без всяких лодок и ливневок. Лодки понадобятся только дурачкам из интернета.

То-то под мостом Павлик-Малахова, да на Ускова машины тонут..

0  0
26.02.2017 13:49
- гость -

за то у нас танки и ракеты!!!!!! Самые лучшие!!!!!

0  0
26.02.2017 13:51
- гость -

И чиновников миллионы.

0  0
26.02.2017 14:01
гость

неужели Трамп, до крыш добрался!? Верните Обаму, он ведь только в подъездах гадил.

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