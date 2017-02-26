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Документальная картина "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" стала лауреатом "Золотой малины" как худший фильм минувшего года и получила главную награду за сомнительные заслуги в кинематографе, передает "Интерфакс".

Кроме этого на звание худшей картины 2016 года претендовали фильмы "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Дедушка легкого поведения", "Боги Египта", "День независимости: Возрождение" и "Образцовый самец № 2".

Режиссер Динеш Д’Соуза, снявший картину об участнике президентской гонке от Демократической партии, также был отмечен как худший режиссер года. Также Д"Соуза получил "Золотую малину" как худший актер — он сыграл сам себя. Антинаграду за главную женскую роль получила сыгравшая все в той же "Америке Хиллари" Ребека Тернер. Она исполнила роль самой Хиллари в эпизодах.

Агентство отмечает, что картина консерватора Д’Соузы рассказывает об истории партии демократов, в том числе о поддержке расизма ее основателями, связях с "Ку-клукс-кланом", сомнительных методах влияния на общество. Режиссер оспаривает этичность действий Клинтон, ее честность и истинные мотивации.

Автор картины, который также снял фильм "Америка Обамы", в январе текущего года назвал свою номинацию на "Золотую малину" местью проигравших, напомнив, что его фильмы становились самыми прибыльными документальными лентами в Соединенных Штатах.

Агентство также отмечает, что президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте советовал сторонникам посмотреть фильм о своей сопернице.