Фото: amazonaws.com

Японское правительство в преддверии первого раунда консультаций по совместной экономической деятельности с Россией на Южных Курилах подготовило план, согласно которому специалисты из Японии смогут дистанционно предоставлять медуслуги жителям островов. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Предполагается, что этим займутся врачи, которые работают в больницах при университетах на северном острове Хоккайдо. Они смогут с помощью интернета давать консультации как российским медикам, так и пациентам.

Также Япония хочет включить в новый план экономического взаимодействие предложение по развитию туризма. Речь идет о посещении японцами небольших необитаемых островов Курильской гряды и участии ученых из Японии в поддержании их экосистемы. Другой пункт касается организации совместных предприятий по переработке горбуши и другой рыбы, а также по производству ценных моллюсков "морское ушко" и иных морепродуктов.

Агентство напоминает, что по итогам визита российского лидера Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что "важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах". Также стороны исходят из того, что данное заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной деятельности и ее осуществления "не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора".

Уточняется, что всего во время визита Путина в Японию были подписаны 12 межправительственных документов и 68 документов о бизнес-проектах.

Япония претендует на южные острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Передача этих островов для Японии является условием заключения мирного договора с РФ, который не был подписан после Второй мировой войны. Москва же утверждает, что Южный Курилы вошли в состав СССР по итогам войны, и суверенитет над ними имеет необходимое международно-правовое оформление.