Фото: magspace.ru
Спасатели в воскресенье, 26 февраля, продолжают поисковые работы на месте крушения вертолета Robinson над Телецким озером. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.
Уточняется, что по данным на вечер субботу, 25 февраля, с использованием глубоководных комплексов специалисты обследовали 800 тысяч квадратных метров дна.
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К поискам от МЧС РФ привлечено 113 человек и 24 единицы техники, в том числе 3 плавательных средства.
Напомним, что вертолет упал в Телецкое озеро 12 февраля. На следующие сутки началась поисковая операция. Во время поисков спасатели нашли фрагменты Robinson, которые передали следователям, а также тело женщины. Позже стало известно, что это жена пилота вертолета Дмитрия Ракитского Елена.
Также в вертолете находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.
Комментарии
1кмх1км=1000мх1000м=1 000 000 м2, а 800 000 м2 это меньше квадратного километра, они вертолёт 5 лет собираются искать?
Просто у СМИ-шек с нулями не всё так однозначно. Порой они сами не понимают что пишут.
Здесь цифры похожи на правду. Предположим, за один проход четко видна полоса шириной 10 м. Следовательно, для обследования 800000м2 аппарату надо наплавать змейкой-зигзагами 80 км. Если ширина видеозахвата больше (не знаю, как там с прозрачностью у дна, с илом), то пробег меньше