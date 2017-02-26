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Спасатели в воскресенье, 26 февраля, продолжают поисковые работы на месте крушения вертолета Robinson над Телецким озером. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Уточняется, что по данным на вечер субботу, 25 февраля, с использованием глубоководных комплексов специалисты обследовали 800 тысяч квадратных метров дна.

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К поискам от МЧС РФ привлечено 113 человек и 24 единицы техники, в том числе 3 плавательных средства.

Напомним, что вертолет упал в Телецкое озеро 12 февраля. На следующие сутки началась поисковая операция. Во время поисков спасатели нашли фрагменты Robinson, которые передали следователям, а также тело женщины. Позже стало известно, что это жена пилота вертолета Дмитрия Ракитского Елена.

Также в вертолете находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.