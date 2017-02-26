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Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Саманта Пауэр в статье для газеты New York Times назвала постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля, своим другом, передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что ранее Пауэр, которая известна своей жесткой антироссийской позицией, как и многие другие члены администрации Барака Обамы, назвала Чуркина маэстро в сфере дипломатии.

В своей статье под названием "Мой друг, российский посол" Пауэр также отметила, что постпред РФ был "одним из самых эффективных дипломатов в мире".

Пауэр отметила, что была постпредом США при ООН с 2013 года и до прихода к власти Дональда Трампа. "В течение последних нескольких лет я, вероятно, была самым заметным противником представителя Чуркина", написала она, отметив, что он преданно отстаивал позицию Москвы по Украине и Сирии.

При этом, добавила Пауэр, Чуркин являлся "мастерским рассказчиком с невероятным чувством юмора, хорошим другом", также она назвала его одной из лучших надежд, что были у России и Соединенных Штатов на совместную работу. "Я убита горем из-за его смерти", — написала экс-постпред США. Также ее опечалил тот факт, что слова о достоинствах и заслугах представителя РФ интерпретируется как уступки "российской агрессии".

Пауэр рассказала, что ее предшественница Сьюзан Райс советовала вложиться в установление хороших отношений с Чуркиным. "Он сведет тебя с ума, но вы будете нужны друг другу", — цитирует Пауэр слова Райс. Пауэр добавила, что ей нужна была поддержка Чуркина для достижения принятия разных соглашений в Совбезе ООН, например, для отправки миротворцев в зоны конфликтов или введения санкций в отношении частных лиц или стран.

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Пауэр отметила, что у нее было много общего с Чуркиным, несмотря на испортившиеся отношения между двумя странами. "Мы оба любили спорт, и единственный раз, когда я не смогла дозвониться до него, это когда Россия сражалась за олимпийскую медаль", — вспомнила она, добавив, что часто ходила с постпредом РФ на такие спортивные игры, как хоккей и теннис.

Также Пауэр подчеркнула, что Чуркин был единственным коллегой из Организации Объединенных Наций, которого она пригласила в родительский дом на ужин по случаю Дня Благодарения. Также она сообщила, что во время одной из последних встреч предложила Чуркину совместно преподавать в университете после ухода на пенсию.

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"В то время как остальные дипломаты приезжали и уезжали из Нью-Йорка, был один постоянный элемент: Виталий Чуркин — грозный противник, заботливый друг и яростный защитник России — страны, которой он восхищался и стремился, чтобы ей гордились", — заключила бывший постпред США.

Напомним, Виталий Чуркин скончался 20 февраля, накануне своего 65-го дня рождения. В МИД РФ сообщили, что дипломат умер на рабочем посту. По предварительным данным, у постпреда РФ был сердечный приступ.