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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в понедельник, 27 февраля, потепление до +8 градусов.

В региональном Гидрометцентре сообщают, что в дневное время осадков на территории края не ожидается. На дорогах гололедица. Днем в регионе -2…+3 градуса, в южных районах местами +3…+8 градусов.

Ветер южный, 2-7 метров в секунду с усилением днем до 12 метров.

Днем в Барнауле также без осадков, утром возможны изморозь, туман, на дорогах гололедица. Температура в краевой столице +1…+3 градуса. Ветер южный, до девяти метров в секунду.