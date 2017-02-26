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Полицейские Тальменского района смогли оперативно найти украденный у местного жителя автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что злоумышленники ночью взломали замок входной двери гаража у жителя села Забродино и похитили оттуда легковой автомобиль Daewoo. Владелец обнаружил пропажу машины лишь утром и сразу сообщил об этом правоохранителям. Уточняется, что машина хранилась в гараже открытой с ключами в замке зажигания.

Уже через несколько часов в ходе патрулирования села Наумово во дворе одной из усадеб стражи правопорядка нашли разыскиваемый автомобиль, который был частично прикрыт тканью.

Вскоре полицейские задержали и подозреваемого в краже, которым оказался ранее судимый 32-летний односельчанин владельца Daewoo. Стражам правопорядка мужчина объяснил, что собирался автомобиль в дальнейшем продать на запчасти.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В пресс-службе добавляют, что владелец найденного авто позвонил на телефон "доверия" полиции и поблагодарил сотрудников экипажа ГИБДД, которые оперативно разыскали машину.