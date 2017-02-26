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Новости

СМИ: США может выйти из Совета ООН по правам человека

, ИА "Амител"
Источники заявили, что в Белом доме сомневаются в эффективности СПЧ

Фото: hyser.com.ua

Администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность выхода из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Politico.

По данным источников издания — бывших и нынешних сотрудников администрации Штатов — США могут пойти на этот шаг из-за того, что Совет, вероятно, влиял на принятие резолюции ООН, которая осуждает поселенческую деятельность Израиля. 

Также в Белом доме сомневаются в эффективности Совета в целом, а также в необходимости пребывания Америки в органе, в котором есть представители государств с жестким правящим режимом, добавляет ТАСС.

На следующей сессии СПЧ ООН, которая откроется в понедельник, данный вопрос будет обсуждаться, однако никакого решения со стороны Штатов не ожидается, заверяют собеседники журнала. По их словам, окончательное решение о членстве в Совете будет зависеть от главы государства, госсекретаря Рекса Тиллерсона, а также от постпреда США при ООН Никки Хейли.

Агентство напоминает, что в принятой ООН резолюции от 23 декабря действия Израиля расценили как "грубое нарушение" международных законов. Документ поддержали 14 членов Совбеза, американская делегация воздержалась при голосовании, однако не применила право вето, на чем настаивали власти Израиля.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.02.2017 15:10
- гость -

Пусть выходят, это их право. Нам свои проблемы решать надо.

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