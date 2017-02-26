Фото: alharrisonlaw.com

Под Новосибирском на трассе мужчина спас пятилетнего ребенка от летящего в него автомобильного троса, сообщают в воскресенье, 26 февраля, "Новосибирские новости" со ссылкой на группу "По пути с АСТ-54" "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел в ночь с 19 на 20 февраля. У автомобиля, в котором ехала в Кемерово семья с ребенком, лопнуло колесо, из-за чего машина угодила в сугроб.

На помощь семье пришли водители проезжавших мимо внедорожника и "Газели". Они подцепили машину тросом и начали вытаскивать ее из сугроба, однако трос лопнул и полетел в сторону мальчика, стоявшего неподалеку.

Отмечается, что водитель "Газели" молниеносно отреагировал на произошедшее, схватил ребенка и развернулся спиной к летящему тросу, приняв удар на себя. В итоге веревочный трос рассек мужчине шею до крови.

Отмечается, что данную историю опубликовала мать спасенного ребенка для того, чтобы найти спасителя и выразить ему слова благодарности, поскольку сделать этого в суматохе она не успела.