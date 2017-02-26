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ВКС и ВМС России получат в текущем году 160 самолетов и вертолетов

, ИА "Амител"
Главком ВКС отметил, что доля новой техники составляет около 55%

Фото: rusdozor.com

Порядка 160 самолетов и вертолетов получат в 2017 году Воздушно-космические силы и морская авиация ВМФ России. Об этом сообщает в воскресенье, 26 февраля, "Интерфакс" со ссылкой на главкома ВКС, героя России генерал-полковника Виктора Бондарева.

По его словам, в ВКС должно поступить около 140 самолетов и вертолетов, а морской авиации — порядка 20 единиц новой техники.

 

Главнокомандующий отметил, что общая укомплектованность авиатехникой всех частей ВКС РФ на данный момент составляет 100%, доля новой техники равна почти 55%.

Бондарев подчеркнул, что закупки и получение новой техники продолжаются. "Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу", — приводит его слова агентство.

При получении каждой новой машины и летчики, и инженеры проходят переподготовку и досконально изучают всю матчасть, а затем сдают зачет на право эксплуатации того или иного комплекса. После этого они приезжают в полки и обучают остальных, добавил главком.

ТАСС напоминает, что в минувшем году ВКС России получили 139 единиц новой техники.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.02.2017 15:35
- гость -

Очень хорошая новость. Все идет по плану.

0  0
26.02.2017 16:13
- гость -

А деньги на лечение смс собираем.....

0  0
26.02.2017 16:15
- гость -

силовики и депутаты лечатся в закрытых больницах. Народ давится за талончиками в 6 утра. оружие конечно важнее.

0  0
26.02.2017 16:21
- гость -

Ну прям все тут изболелись,и оголодали.

0  0
26.02.2017 16:27
- гость -

- гость - 26 февраля 2017 г. 16:13 А деньги на лечение смс собираем.....

А к врачам не пробовали обращаться?

0  0
26.02.2017 16:27
- гость -

А от меня жена ушла к офицеру ВКС.

0  0
26.02.2017 16:30
- гость -

Насосется и прийдет.

0  0
26.02.2017 16:33
- гость -

Торговцем оказался.

0  0
26.02.2017 16:35
- гость -

Вангую: Плешивый вождь устроит большую войну.

0  0
26.02.2017 16:38
- гость -

Давно пора:мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем.

0  0
26.02.2017 16:43
- гость -

На радиоуправлении?

А от меня жена ушла к офицеру ВКС. В Сирию?

0  0
26.02.2017 16:44
- гость -

Давно пора:мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем.

Раздуться живот от пива может.

0  0
26.02.2017 16:48
- гость -

16:38, откройте Форбс и посмотрите сколько в нашей стране буржуев. Война их только богаче делает. Да и народ на них внимания не обращает. Так что правильнее писать не "на горе" а "на радость".

0  0
26.02.2017 16:49
Diver

Вот все в толк никак не возьму: каждый год слышу, что по 160 новых самолетов в строй ставят, а на дымящем корыте как было 8 шт против 50 по штату, так и есть за минусом 2 утопленных. Да и само корыто, того и гляди под паруса скоро встанет.

0  0
26.02.2017 16:54
- гость -

Diver, а вы про откаты что-нибудь слышали? Про то что Сердюков работает директором в конторе по изготовлению летающего вооружения?

0  0
26.02.2017 17:01
- гость -

Лучше кормить свою армию чем чужую .

0  0
26.02.2017 17:07
- гость -

ВС РФ не представляют угрозу серьезному противнику типа блока НАТО или Китаю. Хроническое отставание в технологическом прогрессе, усугублившееся после ведения санкций, поставило точку на грандиозных планах перевооружения и сегодня РА способно угрожать лишь приграничным небольшим слабым государствам, бывшим республикам СССР.

0  0
26.02.2017 17:11
- гость -

26.02.2017 16:49 Diver

На Кузе более 40 площадок для истребителей. Ну и если про потери самолетов - у НАТО их в разы больше.

0  0
26.02.2017 17:12
- гость -

Diver Поделись откровением: какая была определена боевая задача, какой состав летной группы определен, насколько он соответствует поставленной задаче. Желательно со ссылкой не на домыслы чьи-то, а на официальную информацию, т.е. на людей отвечающий за свои слова. Думаю, что ответа по существу не получу, тем не менее жду. 16:54 Где, кем и по изготовлению чего?

0  0
26.02.2017 17:13
- гость -

26.02.2017 17:07 - гость -

То-то бритты собрали 60 кораблей (весь свой флот) для сопровождения всего двух российских в Ла-манше

0  0
26.02.2017 17:15
- гость -

Для работы оборонки нужны спецы - рабочие, техники, инженеры. А их почти не готовят. В техникуме, например, где готовили спецов по чпу, металлообработке и сварке, ныне готовят экономистов и спортсменов. Ещё лет 5 и нехватка кадров станет катастрофической.

0  0
26.02.2017 17:16
- гость -

- гость - 26 февраля 2017 г. 17:13 Это для спасения экипажа Кузи, если тонуть начнет.

0  0
26.02.2017 17:17
- гость -

17:07 Вот классика бреда. Явно аффтар откосил по болезни от службы армии, иначе бы понимал, что состав ВС сил определяется целями и задачами поставленными перед ВС политическим руководством страны. У нас это называется военной доктриной. К сведению наши СЯС имеют готовность 99%, и ББ у нас на 430 больше чем у США (сами в 5 посчитаете насколько) и современных из них более 80%, а не 40 летних ржавых как у США. Про остальные страны и КХетай даже не интересно. Справку тебе выдали не зря.

0  0
26.02.2017 17:17
- гость -

17:16 И что, хоть один мелкобритец догнал?

0  0
26.02.2017 17:18
- гость -

Когда взахлеб рассказывают о "серьезном перевооружении Армии" - я смеюсь!Единственное что "перевооружили" ,так это ввели новую форму с баснословными тратами денег на "разработку"(разворовали в общем).Для показухи пара новых вертолетов,и,не удивлюсь если эти вертушки еще со времен опытного производства СССР,потому что больше 2-х "КА" и "МИ" я не видел.Какие то ,где то "разворачиваются полки с новыми вертолетами,но где они - никто не знает..))))Вообще,вся наша техника и вооружение "не имеющие аналогов в мире" - это ,я считаю блеф!Разработки КБ еще Советского Союза ,то-есть минимум 30- летней давности не могут не иметь "аналогов в мире".В основном,в войска ни черта не поступает,и техника там с 80-90 годов "преет". А наш авиа-несущий крейсер вообще посмешище действительно..

0  0
26.02.2017 17:18
- гость -

Напоминает 1905 год. Перед русско-японской войной, когда великие князья "вооружали армию", набивая себе карманы.

0  0
26.02.2017 17:20
- гость -

17:15 каждый день у нас производится самолет-вертолет, танк и т.д. Кто же их делает? Не ты - значит они не существуют? Лечи мрии в соей голове.

0  0
26.02.2017 17:23
- гость -

17:18 продолжай жить в своей реальности, членом в своем кругу или кругов своих членов. Все видят фото видео, СМИ, пресса, интернет, ТВ,только хохлы и ты всегда в зраде или перемоге. продолжай онанировать на свою справку от психиатра.

0  0
26.02.2017 17:25
- гость -

Сколько аппаратов мрт,скт томографии сделали?

0  0
26.02.2017 17:25
- гость -

26.02.2017 17:17 - гость - 17:16 И что, хоть один мелкобритец догнал?

Не догнали, и один новейший эсминец потом тащили 300 миль на буксире назад в доки

0  0
26.02.2017 17:27
Diver

гость - 26 февраля 2017 г. 17:18 Какие то ,где то "разворачиваются полки с новыми вертолетами,но где они - никто не знает..))))

Это называется "Потемкинские деревни" гость - 26 февраля 2017 г. 17:12 Diver Поделись откровением: какая была определена боевая задача, какой состав летной группы определен, насколько он соответствует поставленной задаче. Желательно со ссылкой не на домыслы чьи-то, а на официальную информацию, т.е. на людей отвечающий за свои слова

Ты о чем? Какими откровениями о каких задачах и каких составах я с тобой делиться должен? Может я чего пропустил?

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26.02.2017 17:29
- гость -

Хорошо и радостно становится от слов Шойгу на запрет называть войска показательными. Теперь, те что были показательными будут непоказательными, вот. Команда такая поступила, вот. Хорошо, что больше самолетов нас защищать от врагов будет, вот. Мы мирнее спать будем и продукцию выпускать для народа.

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26.02.2017 17:29
- гость -

Самый крупный инцидент на авианосце USS Enterprise (CVN-65) 14 января 1969 г. Погибло 27 человек, 343 ранено, потеряно 15 самолётов (стоимостью 5-7 млн долларов каждый). Ущерб, нанесенный кораблю, был оценен в 6,4 млн. долларов.&#65279;

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26.02.2017 17:31
гость

в совке было очень много танков, самолетов, вертолетов, но однако это не помогло, совок благополучно гавкнулся..., продолжаем наступать на те же грабли

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26.02.2017 17:32
- гость -

Diver, угомонись

За 2016 год - 56 потерянных за 2016 год самолетов морской авиации США

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