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Порядка 160 самолетов и вертолетов получат в 2017 году Воздушно-космические силы и морская авиация ВМФ России. Об этом сообщает в воскресенье, 26 февраля, "Интерфакс" со ссылкой на главкома ВКС, героя России генерал-полковника Виктора Бондарева.

По его словам, в ВКС должно поступить около 140 самолетов и вертолетов, а морской авиации — порядка 20 единиц новой техники.

Главнокомандующий отметил, что общая укомплектованность авиатехникой всех частей ВКС РФ на данный момент составляет 100%, доля новой техники равна почти 55%.

Бондарев подчеркнул, что закупки и получение новой техники продолжаются. "Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу", — приводит его слова агентство.

При получении каждой новой машины и летчики, и инженеры проходят переподготовку и досконально изучают всю матчасть, а затем сдают зачет на право эксплуатации того или иного комплекса. После этого они приезжают в полки и обучают остальных, добавил главком.

ТАСС напоминает, что в минувшем году ВКС России получили 139 единиц новой техники.