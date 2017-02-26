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В интернете опубликовали видео с места наезда автомобиля на прохожих в Новом Орлеане (штат Луизиана, США), пишет "Российская газета".

На кадрах видно, что место ЧП огорожено, там до сих находятся не менее двух автомобилей. Вокруг этой территории — много людей, продолжается празднование праздника Марди Гра, слышна музыка. На месте происшествия работают полицейские.

Напомним, инцидент произошел вечером в субботу, 25 февраля. Водитель въехал в людей на праздничном параде. На данный момент известно о 28 пострадавших, 12 из которых находятся в критическом состоянии, добавляет газета.

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По предварительным данным, управлявший автомобилем мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Версия теракта исключена. Очевидцы утверждают, что до того, как въехать в толпу, водитель протаранил несколько машин.