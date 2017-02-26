Фото: amnesty.ie
Ильдар Дадин, которого осудили за неоднократные нарушения правил проведения митингов, вышел на свободу из исправительной колонии в Рубцовске после получения решения ВС об отмене приговора. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену Анастасию Зотову.
Супруга активиста отметила, что официальные документы из Верховного суда РФ доставили спецсвязью в ИК-5 лишь несколько часов назад.
"Мне утром позвонил начальник колонии, сказал, что его отпустят в течение получаса, но мы стояли у входа в КПП колонию порядка двух часов и ждали", — цитирует ее агентство.
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Напомним, в декабре 2016 года Дадин пожаловался на избиения и унижения со стороны персонала ИК-7 в Карелии, после чего его этапировали оттуда. 7 января текущего года активист прибыл в ИК-5 Рубцвоска. 22 февраля президиум Верховного суда постановил освободить Дадина из колонии.
Комментарии
Хозяин позвонил бабенке бунтаря? Генитально!
Рубанок был с цветами?
16:48, до он их лучше съест, чем по такому случаю подарит
Вот начинают очередную пустышку пиарить, ФИО, что ли, в головы вбиваете?
16:48, до он их лучше съест, чем по такому случаю подарит
Ну так он мог их съесть и все равно прийти.
-гость- 16:48 Рубанок был с цветами? ________________________________________________________
Рубанок за бояркой побежал, горе заливать будет
Покидает активист нашу гостеприимную алтайскую землю.
И тут начальник колонии поизгалялся перед супругой оправданного:два часа стояли ждали.А следы пыток на теле супруга прошли ведь,если и появлялись.
Хоть Беловодье посмотрел.
Абсурдная статья породила абсурдное освобождение. Читаем Исполнительный кодекс- освобождение при изменении приговора производится в день поступления документа. Не работает спецсвязь по воскресеньям, не работает канцелярия учреждения по по воскресеньям.Не освобождают в воскресенье. Общественное мнение подарило Дадину свободу + 2 дня
26.02.2017 17:23 - гость - Хоть Беловодье посмотрел. ______________________________________________________ Какое у Рубцовске Беловодье?
26.02.2017 17:23 - гость - Хоть Беловодье посмотрел. ______________________________________________________ Какое у Рубцовске Беловодье?
Скоро на эхе мацы раздастся речь активиста.