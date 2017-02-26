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Ильдар Дадин, которого осудили за неоднократные нарушения правил проведения митингов, вышел на свободу из исправительной колонии в Рубцовске после получения решения ВС об отмене приговора. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену Анастасию Зотову.

Супруга активиста отметила, что официальные документы из Верховного суда РФ доставили спецсвязью в ИК-5 лишь несколько часов назад.

"Мне утром позвонил начальник колонии, сказал, что его отпустят в течение получаса, но мы стояли у входа в КПП колонию порядка двух часов и ждали", — цитирует ее агентство.

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Напомним, в декабре 2016 года Дадин пожаловался на избиения и унижения со стороны персонала ИК-7 в Карелии, после чего его этапировали оттуда. 7 января текущего года активист прибыл в ИК-5 Рубцвоска. 22 февраля президиум Верховного суда постановил освободить Дадина из колонии.