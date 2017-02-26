Фото: komi-news.ru

Молодой человек в центре Новосибирска утром в воскресенье, 26 февраля, получил огнестрельное ранение головы. Неизвестный, предположительно, стрелял из травматического пистолета, пишет "НГС.Новости" со ссылкой на ГУ МВД по НСО.

Уточняется, что конфликт разгорелся на Красном проспекте, рядом с кафе. 18-летний парень увидел, как к девушкам пристают молодые люди, и сделал им замечание. После этого ему предложили выйти на улицу. Между новосибирцем и хулиганами завязалась драка, в ходе которой один из нападавших выстрелил потерпевшему в голову.

На место происшествия приехали скорая помощь и полицейские. Юношу госпитализировали с диагнозом сотрясение головного мозга и огнестрельное ранение головы.

В ГУ МВД добавили, что после излечения молодого человека проведут судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой примут процессуальное решение. Сейчас ведется проверка и устанавливается личность стрелявшего.