Фото: vk.com/barneos22.ru

Очевидцы сообщили о серьезном ДТП на автодороге в Алтайском крае. Соответствующее сообщение появилось в группе Barnaul 22 "ВКонтакте".

По их словам, авария произошла возле Мамонтово, на трассе Р-371 (Алейск — Родино — Кулунда — граница с Казахстаном).

На опубликованных снимках видно, что в результате столкновения один автомобиль буквально "сложился гармошкой", а другой слетел с дороги, перевернувшись на крышу.

На фото также можно увидеть присутствующих на месте полицейских и пожарных.

Как сообщают очевидцы, машина скорой помощи на тот момент уже уехала. "Подушки безопасности все в крови", — рассказал один из подписчиков сообщества.

Официальных комментариев и данных о жертвах пока нет.