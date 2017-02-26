Фото: vk.com/barneos22.ru
Очевидцы сообщили о серьезном ДТП на автодороге в Алтайском крае. Соответствующее сообщение появилось в группе Barnaul 22 "ВКонтакте".
По их словам, авария произошла возле Мамонтово, на трассе Р-371 (Алейск — Родино — Кулунда — граница с Казахстаном).
На опубликованных снимках видно, что в результате столкновения один автомобиль буквально "сложился гармошкой", а другой слетел с дороги, перевернувшись на крышу.
На фото также можно увидеть присутствующих на месте полицейских и пожарных.
Как сообщают очевидцы, машина скорой помощи на тот момент уже уехала. "Подушки безопасности все в крови", — рассказал один из подписчиков сообщества.
Официальных комментариев и данных о жертвах пока нет.
Комментарии
Дорога, на которой после Павловска нет такого интенсивного движения, как на бийском направлении. Не ожидаешь на ней подвоха.