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Синоптики прогнозируют осадки ночью и плюсовую температуру в Алтайском крае днем в понедельник, 27 февраля. Соответствующие данные размещены на сайте регионального гидрометцентра.

Так, в северных районах края в темное время суток может пройти слабый снег, а температура составит от 5 до 10 градусов мороза с похолоданием при прояснении до -12...-17. Утром местами в регионе будет изморозь и туман, на дорогах образуется гололедица. В светлое время суток температура составит 2...3 градуса тепла, в южный районах местами до +3...+8.

Ветер будет дуть южный, 2-7 метров в секунду, с усилением днем до 12 метров.

В столице Алтайского края ночью будет преимущественно без осадков, температура -7...-9 градусов. Утром также может появиться изморозь, туман и гололедица на дорогах. Днем столбик термометра поднимется до 1...3 градусов тепла.

Ветер также задует южный, ночью 2-7 метров в секунду, а днем — 4-9.