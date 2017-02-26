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Подробности ДТП, которое произошло в воскресенье, 26 февраля, на трассе Р-371 в Мамонтовском районе, раскрыли в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители отмечают, что, по предварительным данным, 40-летний водитель за рулем Toyota Funcargo не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с машиной Lexus RX 350, которой управлял 62-летний мужчина.

В результате аварии водитель Toyota вместе с пассажирами — 1979 и 1982 годов рождения, а также 13-летний мальчик получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В данный момент стражи правопорядка обеспечивают безопасности движения машин на участке аварии и выясняют обстоятельства произошедшего.