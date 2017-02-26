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Украинский лидер Петр Порошенко пообещал "не оставлять без поддержки" жителей Республики Крым. Об этом сообщает RT со ссылкой на Facebook-страницу президента Украины.

"Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки", — написал Порошенко в день годовщины митинга сторонников "Евромайдана" в Симферополе.

По его словам, три года назад крымчане вышли на мирный марш для демонстрации своей солидарности с Украиной. "На следующий день Россия прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей", — добавил политик, отметив, что Россия ответственна за "грубое нарушение прав человека" на полуострове.

"Весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу", — заключил Порошенко.

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Напомним, что ранее он заявил о существовании угрозы "полномасштабной войны" с Россией и обвинил Москву в увеличении военного присутствия на полуострове.

Напомним, Крым присоединился к России после референдума в 2014 году. На нем большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украине же до сих пор считает Крым своей, но временно оккупированной Россией территорией.