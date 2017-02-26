Фото: lizaalert.org

Волонтеры ведут поиски пропавшего 59-летнего жителя Рубцовска. Об этом сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".

Уточняется, что Николай Шошкин ушел из дома 16 февраля текущего года. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины составляет 167 сантиметров, он среднего телосложения, с короткими седыми волосами и серыми глазами. Пропавший был одет в вязаную шапку, болоньевую куртку и штаны черного цвета, а также валенки.

Особой приметой Шошкина является шрам от ожога под правым глазом. Кроме этого, при ходьбе он прихрамывает на правую ногу.