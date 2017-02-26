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Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова в Москве

, ИА "Амител"
Злоумышленника сразу задержала полиция

Фото: twitter.com

Злоумышленник плеснул зеленкой в лицо лидеру партии ПАРНАС Михаилу Касьянову, находившемуся во главе колонны на марше памяти Бориса Немцова в российской столице. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает ТАСС.

Нападавшего сразу же задержали полицейские, добавляет РБК.

Издание отмечает, что участники акции собрались в начале Страстного бульвара, где организаторы раздали им значки с надписью "Немцов мост" и триколоры. В 14:20 колонны начали двигаться.

Участники марша памяти держали в руках флаги ПАРНАСа, движения "Солидарность", а также транспарант "Прекратите репрессии в Крыму! Свободу украинским политзаключенных!". Развернутый участниками акции баннер "Путин — это война" изъяла полиция, из-з чего начало шествия задержалось.

Подчеркивается, что акция памяти Немцова согласована столичными властями. Согласно плану, шествие пройдет по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова, где состоится митинг.

Агентство напоминает, что сопредседателя партии РПР-ПАРНАС, депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В том же году и в 2016-м оппозиция отмечала траурную дату маршами.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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