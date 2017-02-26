Фото: vk.com/barneos22

Три автомобиля - Hyundai Solaris, Honda Accord и Toyota Vista — столкнулись в Барнауле в воскресенье, 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что авария произошла в 16:25 на улице Попова. Сотрудники ГИБДД сразу же прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим.

По данным правоохранителей, в результате аварии 28-летний водитель Hyundai Solaris и пассажиры Tyota Vista — 30-летняя женщина и 11-летний ребенок — получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В пресс-службе также отмечают, что автомобилем Honda управлял водитель 1976 года рождения, а Toyota — 1987-го.

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.

Очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте" опубликовали снимки с места аварии, на которых видно, что один из автомобилей перевернулся вверх дном.