Фото: youtube.com

Жителей Караганды удивил пассажирский самолет, двигавшийся по одной из автомобильных трасс рядом с казахским городом, сообщает Life со ссылкой на портал tengrinews.kz.

По его данным, воздушное судно буксировали в сторону города в сопровождении полицейской машины. Водителям приходилось проезжать под крылом лайнера. Один из автомобилистов зафиксировал буксировку на камеру видеорегистратора.

"Везут его в сторону города. Модель не знаю, кажется, советский какой-то, возможно, Ту-134", — цитирует издание автора видео. Также он отметил, что впервые в жизни проехал под крылом самолета.

По данным издания, пока неизвестно, куда точно и зачем понадобилось везти самолет таким образом. В соцсетях ряд пользователей предположил, что фюзеляж самолета хотят использовать для создания кафе в Караганде.