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Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что боевики из украинских радикальных националистических подразделений освободили территорию Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая была захвачена в субботу, 25 февраля, для корректировки огня по территориям самопровозглашенной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

По словам Басурина, украинское военное руководство "нашло в себе силы" и выгнало радикальных националистов с территории ДФС, однако противник продолжил укреплять блиндажи рядом со станцией.

Кроме этого, отметил Басурин, украинская сторона не предоставила гарантий безопасности для проведения восстановительных работ на линии электропередач рядом с фильтровальной станцией.

Агентство отмечает, что ДФС находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. 24 февраля руководство ДФС решило остановить работу предприятия и эвакуировать персонал из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских силовиков.

Добавим, что, по словам Басурина, украинские силовики использовали во время время захвата минометы, крупнокалиберные пулеметы, атакуя не только военных, но и жилые районы населенных пунктов Ясиноватая и Спартак