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Утро 27 февраля обернулось для барнаульцев серьезными дорожными заторами. Судя по информации сервиса "Яндекс.пробки", сейчас в краевой столице семибалльные заторы.
Движение затруднено на улице Северо-Западной и вниз по проспекту Ленина до улицы Молодежной. Стоят улицы Папанинцев, Гоголя и Никитина. Пробка образовалась на Змеиногорском тракте в сторону центра, а также на улице Кутузова.
Традиционно стоят улицы Власихинская, Малахова, Шумакова, Попова, Павловский тракт в сторону центра. Движение также затруднено на улицах 42-й Краснознаменной Бригады и Матросова.
Комментарии
Да вы шо? я в шоке!
Видимо, кто-то из редакции на выселках живёт. Жалится кажное утро.
27.02.2017 09:14 Юнь
Сколько народу в той редакции. Десяток-полтора. А машин в в пробке кучи. Так что не надо только на одну редакцию бочку катить.)
27.02.2017 09:17 Вчай А машин в в пробке кучи.
Примерно каждые 20 машин заменит один автобус ОТ. Вот и думайте после этого кто дурак.
Дурак видимо тот, кто призывает людей уйти от комфорта и пересесть в забитый битком ОТ.
Дурак видимо тот, кто призывает людей уйти от комфорта и пересесть в забитый битком ОТ.
Пробки, по большей части, из-за низкой культуры вождения. Про невыезд на забитый перекресток в Барнауле мало кто слышал.
В чем же здесь комфорт, каждый день проводить 2 часа в полусогнутом положении в вонючих заторах?
Введение платных парковок и развитие системы общественного транспорта способно в значительной степени избавить город от заторов...
27.02.2017 09:29 - гость -
+100500. Интересно призыватели пересесть на ОТ к себе домой много гастарбайтеров жить запустили?
В чем же здесь комфорт, каждый день проводить 2 часа в полусогнутом положении в вонючих заторах?
Для вас более комфортно эти же 2 часа провести стоя, уткнувшись в чей-то грязный пуховик? Да вы извращенец/ка.
Езжу на работу каждое утро к 8 на ОТ, правда 2 остановки и из центра. Автобусы пустые, 20 руб. не проблема. Домой пешком под горку.
Введение платных парковок и развитие системы общественного транспорта способно в значительной степени избавить город от заторов.
Своевременный вывоз снега тоже в состоянии разгрузить город
27.02.2017 09:46 - гость -
Обычно еду на трамвае и ржу над пробочниками, а если надо на автобус, то вначале выбираю по интернету где меньше пузотерок, так что мимо.
Да ладно вам про снег, скоро сам растает )))
27.02.2017 09:56 - гость -
Откуда тогда летние пробки, если вам снег сегодня мешает?
Откуда тогда летние пробки, если вам снег сегодня мешает?
В городе отсутствует организация дорожного движения. Где нужны переходы их нет. Нужен еще один переезд через ж/д, его нет. А зимой снег только усложняет ситуацию, т.к. сокращается число полос и возможных парковочных мест. Опять же гололед для лысых фур. Проблемы города давно известны. Просто предпочитают строить лестницы и дороги в новых кварталах в одну полосу.
27.02.2017 10:16 - гость -
В Москве есть и переходы и переезды, а пробок еще больше.