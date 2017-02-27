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Утро 27 февраля обернулось для барнаульцев серьезными дорожными заторами. Судя по информации сервиса "Яндекс.пробки", сейчас в краевой столице семибалльные заторы.

Движение затруднено на улице Северо-Западной и вниз по проспекту Ленина до улицы Молодежной. Стоят улицы Папанинцев, Гоголя и Никитина. Пробка образовалась на Змеиногорском тракте в сторону центра, а также на улице Кутузова.

Традиционно стоят улицы Власихинская, Малахова, Шумакова, Попова, Павловский тракт в сторону центра. Движение также затруднено на улицах 42-й Краснознаменной Бригады и Матросова.