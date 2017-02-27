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Поиски упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson будут приостановлены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Как сообщается, решение о приостановке поисковых работ было принято на заседании межведомственного оперативного штаба, которое прошло вечером в воскресенье, 26 февраля.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (шторм) поисковые мероприятия не проводились, проводится передислокация личного состава с мыса Кокши в населенный пункт Яйлю Турочакского района для убытия в ППД", – сказано в сообщении ведомства.

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В МЧС подчеркивают, что поиски приостановлены для проведения технического обслуживания оборудования.

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Как ранее сообщало ИА "Амител" , по данным на вечер субботы, 25 февраля, с использованием глубоководных комплексов специалисты обследовали 800 тысяч квадратных метров дна.

Напомним, что вертолет упал в Телецкое озеро 12 февраля. На следующие сутки началась поисковая операция. Во время поисков спасатели нашли фрагменты Robinson, которые передали следователям, а также тело женщины. Позже стало известно, что это жена пилота вертолета Дмитрия Ракитского Елена. Также в вертолете находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.