Фото: vladtime.ru
Поиски упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson будут приостановлены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.
Как сообщается, решение о приостановке поисковых работ было принято на заседании межведомственного оперативного штаба, которое прошло вечером в воскресенье, 26 февраля.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (шторм) поисковые мероприятия не проводились, проводится передислокация личного состава с мыса Кокши в населенный пункт Яйлю Турочакского района для убытия в ППД", – сказано в сообщении ведомства.
Читайте также: Спасатели не могут обнаружить вертолет Robinson на дне Телецкого озера
В МЧС подчеркивают, что поиски приостановлены для проведения технического обслуживания оборудования.
Читайте также: Тело погибшей при крушении вертолета на Алтае пассажирки отправили в Москву
Как ранее сообщало ИА "Амител" , по данным на вечер субботы, 25 февраля, с использованием глубоководных комплексов специалисты обследовали 800 тысяч квадратных метров дна.
Напомним, что вертолет упал в Телецкое озеро 12 февраля. На следующие сутки началась поисковая операция. Во время поисков спасатели нашли фрагменты Robinson, которые передали следователям, а также тело женщины. Позже стало известно, что это жена пилота вертолета Дмитрия Ракитского Елена. Также в вертолете находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.
Комментарии
С нетерпением ждём второго сезона этого сериала.
А зачем тело в Москву отправили? Ближе специалистов нет?
Сколько госсредств "освоено"?
Гость 8.59, каких специалистов? Она жила в Москве хоронить её отправили.
Ждём отчёт о денежных затратах на поисковые работы. По моему на эти деньги могли бы рельсовую дорогу до Телецкого построить о Барнаула.
какие все жадные стали
А кто виджел, что он туда упал?
Больше беспокоит, как на экологию озера затонувший вертолет повлияет.
27.02.2017 10:12 mx665
Не переживай, уже давно утекло ниже по течению.
вам потом это пить