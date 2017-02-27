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Американский актер Махершала Али получил первый "Оскар" в номинации "Лучший исполнитель роли второго плана", сообщает ТАСС.

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Он получил награду за работу в фильме "Лунный свет".

Как сообщалось ранее, в эти минуты в Лос-Анджелесе проходит 89-я церемония вручения премии "Оскар". В зале собралось больше трех тысяч человек.

Церемонию вручения открыл Джастин Тимберлейк с песней Can't Stop The Feeling из мультфильма "Тролли".