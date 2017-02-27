Фото: gizmodo.cz
Легендарный телефон Nokia 3310 в обновленной версии был представлен на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне, передает "Интерфакс".
Дизайн устройства был немного изменен — он стал менее угловатым и имеет меньшие габариты. Модель выполнена в сером, темно-синем, желтом и красном цветах. Название устройства то же, что и раньше — 3310. Однако работать телефон будет на платформе Nokia’s Series 30+.
Напомним, оригинальная Nokia 3310 начала продаваться в 2001 году. Всего по миру разошлось 126 миллионов телефонов этой модели. "Фишкой" этого устройства стала его прочность и способность долго держать заряд.
Сейчас создатели обновленной версии Nokia 3310 заверяют, что батарея будет также показывать удивительную работоспособность — заряд держится 25 дней в режиме ожидания и 22 часа в режиме разговора.
Что касается стоимости телефона, то отмечается, что он будет продаваться по 49 евро.
Комментарии
Nokia 1280 тоже заряд держит долго, правда задняя крышка держится ненадежно.
Прощай продажи айфонов?
Цена несколько завышена. Вполне можно было делать этот телефон без камеры...
А ронять его, "чтобпотомемуниченебыло", также можно?
Там теперь встроенные молоток для забивания гвоздей, и тапок - бить тараканов.
меньше толщина и вес, чем у оригинала. Цветной дисплей диагональю 2,4 дюйма с разрешением 320х240 пикселей, двухмегапиксельная камера. на телефоне предустановлена «Змейка» и фирменные рингтоны Nokia. Этот телефон не столько потребительское устройство, сколько маркетинговый ход и попытка напомнить о себе. Отпугивает от покупки и цена в 49 евро: за такие деньги можно приобрести полноценный смартфон.
Даже детям в подарок не купишь, -"как лохи, что ли".