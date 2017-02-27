Фото: gizmodo.cz

Легендарный телефон Nokia 3310 в обновленной версии был представлен на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне, передает "Интерфакс".

Дизайн устройства был немного изменен — он стал менее угловатым и имеет меньшие габариты. Модель выполнена в сером, темно-синем, желтом и красном цветах. Название устройства то же, что и раньше — 3310. Однако работать телефон будет на платформе Nokia’s Series 30+.

Напомним, оригинальная Nokia 3310 начала продаваться в 2001 году. Всего по миру разошлось 126 миллионов телефонов этой модели. "Фишкой" этого устройства стала его прочность и способность долго держать заряд.

Сейчас создатели обновленной версии Nokia 3310 заверяют, что батарея будет также показывать удивительную работоспособность — заряд держится 25 дней в режиме ожидания и 22 часа в режиме разговора.

Что касается стоимости телефона, то отмечается, что он будет продаваться по 49 евро.